So langsam neigt sich der Sommer dem Ende entgegen und es geht auf den Herbst zu. Wegen des schönen Wetters bleiben aber trotzdem viele Freibäder nach wie vor geöffnet. Das Freibad Preißelpöhl in Plauen will die Badesaison zum Beispiel erst am 16. September beenden. Seit heute könnt ihr aber auch wieder das Plauener Stadtbad besuchen. Das Bad hat ab sofort wieder von sieben bis 20 Uhr geöffnet. Die Sauna zieht erst später nach, sie öffnet ab Freitag (02. September) wieder.