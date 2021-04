Plauener Spitzenfest verschoben: Veranstalter halten an Termin in diesem Jahr fest

Für die Einwohner von Plauen ist es ein Pflichttermin jedes Jahr: Das beliebte Spitzenfest in der Innenstadt. Und so ist die Enttäuschung groß gewesen, als es im vergangenen Jahr ausfallen musste. Auch heuer kann es nicht zum gewohnten Termin im Juni stattfinden, teilt der Verein Plauener Spitze mit. Die Veranstalter haben die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben. Sie planen mit dem Spitzenfest am 1. Oktoberwochenende. Auch die Wahl der neuen Spitzenprinzessin ist auf das 3. Juliwochenende verschoben, um eine Veranstaltung mit Publikum zu ermöglichen. Sie soll dann auch das Spitzenfest im Parktheater eröffnen.