Plauener Spitze: Leuchtender Schriftzug soll zurück in die Stadt

Der viereinhalb Meter hohe und 34 Meter lange, leuchtende Schriftzug „Plauener Spitze“ soll erhalten werden – zumindest nach Ansicht der Stadt selbst. Aufgrund der Größe des Schriftzuges, gestaltet sich die Suche nach einem geeignetem Standort aber schwierig. Der Schriftzug müsse von der Ferne aus gut sichtbar und das Gebäude, an dem es befestigt wird, müsse statistisch geeignet sein, so die Stadt. Aktuell laufen Verhandlungen mit einem Eigentümer, dessen Gebäude alle erforderlichen Kriterien erfüllt – sowohl im Hinblick auf den Bezug zur Plauener Textilgeschichte, Statik und Erlebbarkeit der Leuchtreklame. Außerdem steht noch die Auswertung von Untersuchungsergebnissen durch einen Expertenrat aus. Die Leuchtreklame ist 2012 durch eine Privatinitiative geborgen und in der Stadt, zur Wiedererrichtung eingelagert worden.