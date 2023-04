Plauener Ortsteil Haselbrunn: Bürger sollen Anregungen und Ideen vorbringen

Die Stadt Plauen fragt ihre Bürger regelmäßig, wo es Probleme gibt. Dazu finden in den jeweiligen Ortsteilen oft auch Begehungen statt. In Haselbrunn ist diese am 15. Mai. Dann werden Oberbürgermeister Steffen Zenner, Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Polizei vor Ort sein. Aber schon jetzt sind die Bewohner von Haselbrunn dazu aufgerufen, ihre Ideen und Hinweise vorzubringen. Das könnt ihr noch bis zum 3. Mai online tun. Den Link findet ihr hier. Aber auch das Bürgerbüro in Plauen nimmt eure Anregungen entgegen. Auf der Website gibt es auch eine Umfrage, die sich speziell an Kinder und Jugendliche richtet. Die sollen nämlich stärker eingebunden werden.