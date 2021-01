Plauener Oberschulen: Alle können durch Abstimmung gesichert werden

Das ist ein wahnsinnig verrücktes Schuljahr für alle Schülerinnen und Schüler – auch in Sachsen sind die Schulen nach wie vor dicht. In Plauen hat die Stadt aber mit weiteren Problemen zu kämpfen.

Durch eine Änderung im Schulgesetz 2017 ist eine Oberschule in der Stadt gefährdet gewesen, denn: Alle Oberschulen in Oberzentren müssen zweizügig geführt werden. Der Plauener Stadtrat hat sehr schnell entschieden, die Friedrich-Rückert-Oberschule in Haselbrunn zu erhalten. Um jedoch die Dittes-Oberschule zu sichern, hat sich der Bildungs- und Sozialausschuss in den vergangenen Monaten mit dem Thema beschäftigt. Jetzt hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 2.Februar die Möglichkeit per Beschluss, alle fünf Oberschulen in Plauen zu erhalten. Das Abstimmungsergebnis muss bis Ende Februar beim Sächsischen Kultusministerium eingegangen sein. Wenn das fristgerecht geschieht, gilt auch der Schulnetzplan, den der Vogtlandkreis erstellt hat, als bewilligt.

