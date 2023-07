Plauener Mietspiegel: Befragungen starten im August

In jeder Stadt gibt es Gebiete, in denen Wohnen teurer ist, als in anderen Stadtteilen. Damit ein Anbieter einer Wohnung die Miethöhe abschätzen kann, müssen Städte mit mehr als 50 Tausend Einwohnern einen Mietspiegel vorweisen. Die Stadt Plauen plant einen neuen zu erstellen. Dazu startet ab dem 21. August eine Befragung von Mietern und Vermietern in der Stadt. Es geht um Wohnungsausstattung, Mietpreis und Nebenkosten. Im Frühjahr soll dann der neue Mietspiegel stehen.

Weitere Informationen zur Befragung und Rechtsgrundlagen stehen unter www.plauen.de/mietspiegel