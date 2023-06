Plauener Kultursommer: Start mit Kreativtag

Seit April läuft in Plauen der Bau an einem Millionenprojekt: Der Neubau der Neuen Elsterbrücke. Die Hauptverkehrsachse von Plauen wird (…)

Millionenprojekt in Plauen: So geht es mit der Neuen Elsterbrücke weiter

Der Spielplatz an der Hainstraße in Plauen ist frisch saniert. Trotzdem dürfen die Kinder weitere zwei Monate nicht dort spielen. Wie (…)

Maßnahme aus dem Sicherheitsgipfel: Gespräche am Plauener Postplatz

Am Postplatz in Plauen ist es in den vergangenen Wochen öfter zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen, an denen auch Migranten (…)