Plauener Innenstadt: Neuer Energielehrpfad eröffnet

Das Thema Energie ist momentan so präsent wie nie. Deutschland möchte schließlich unabhängig von russischem Gas werden. Damit sich schon Kinder informieren können, hat die Stadt Plauen einen neuen Energielehrpfad in der Innenstadt eröffnet. An insgesamt neun Stationen sind unterschiedliche Aspekte dargestellt. Die Infotafeln stammen von Schülern der Erich-Ohser-Grundschule. Der etwa 3,5 Kilometer lange Lehrpfad startet und endet auch an der Schule.

Flyer sind ab sofort in der Tourist-Info im Rathaus und auf der Website der Stadt Plauen erhältlich. Bei Fragen oder Interesse an einem geführten Rundgang durch den Lehrpfad (z.B. für Familien, Reisegruppen oder Schulklassen) hilft:

Paula Müller

Energie- und Klimaschutzmanagerin

Stadt Plauen – Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt

Tel.: +49 3741 291 16 22

E-Mail: Paula.Mueller@plauen.de