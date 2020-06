Plauener Herbst: Veranstaltung findet statt

Viele Veranstaltungen in der Euroherz-Region fallen der Corona-Krise zum Opfer. Sie sind entweder abgesagt oder verschoben. Die Veranstalter des Plauener Herbstes haben sich jetzt dazu entschlossen, das Stadtfest aus jetziger Sicht erstmal nicht abzusagen. Vom 11. bis zum 13. September soll also gefeiert werden – das hat die Initiative Plauen auf ihrer aktuellen Vorstandssitzung beschlossen. Die Partyband Biba und die Butzemänner sollen das Stadtfest eröffnen. Das Frühlingsfest in Plauen musste dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.