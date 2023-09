Plauener Herbst: Glasflaschen in bestimmten Bereichen verboten

Die Stadt Plauen feiert am Wochenende wieder das Stadtfest „Plauener Herbst“. Um ein friedliches Miteinander zu gewährleisten, hat die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen. Auf bestimmten Straßen und Plätzen dürfen die Besucher demnach keine Glasflaschen mitführen. Dort dürfen dann auch keine Glasflaschen verkauft werden. Das gilt übrigens auch für Gläser. Das Verbot gilt heute und morgen jeweils in der Zeit von 18 Uhr bis 2 Uhr am Folgetag. Restaurants dürfen die Getränke schon in Glasflaschen und Gläsern verkaufen, wenn die sofort verzehrt werden.

Laut Allgemeinverfügung sind der Verkauf und das Mitführen von Getränken in Glasflaschen/Gläsern im folgenden Bereich (jeweils beide Straßenseiten und Gehwege) verboten:

Altmarkt, Marktstraße (einschließlich Verbindung Rathauslichthof zur Herrenstraße), Herrenstraße, Straßberger Straße (bis Nobelstraße), Lutherpark, Unterer Graben (einschließlich Mosen-Park, Oheim-Passage und Nonnenturm), Postplatz (einschließlich Wendedenkmal), Theaterplatz, Melanchthonstraße (vom Postplatz bis Hausnummer 1), Rathausstraße, Klostermarkt, Klosterstraße, Oberer Steinweg, Obere Endestraße (einschließlich Parkplatz sowie Grünfläche), Untere Endestraße, Kirchstraße.