Plauener Glühweintasse: Abstimmung für Motiv startet

In Sachsen fallen die Weihnachtsmärkte, wie bei uns in Bayern, dieses Jahr aus. Also trinken die Menschen in Plauen keinen Glühwein aus der Bürgertasse. Dafür laufen schon die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt im kommenden Jahr. Die Plauener können ab sofort (MI) für das Motiv der Glühweintasse 2022 abstimmen. Der Fokus liegt dieses Mal auf dem Weihnachtsmarkt und dem 900sten Stadtjubiläum. Zehn Entwürfe haben es in die Endrunde geschafft. Aus denen können die Bürger bis zum 19. Dezember ihren Favoriten wählen. Das geht online, hier geht’s zur Abstimmung. Einen gedruckten Stimmzettel findet ihr zusätzlich in den Plauener Stadtnachrichten.