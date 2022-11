Plauener Glühweintasse 2023: Abstimmung für Motiv startet

Seit gut einer Woche läuft in Plauen schon der diesjährige Weihnachtsmarkt. Ab heute (30.11.) könnt ihr außerdem schon für das Motiv für die Bürgertasse 2023 abstimmen. Das könnt ihr entweder online machen oder über Stimmkarten, die auf dem Plauener Weihnachtsmarkt ausliegen. Insgesamt sind bis zum 24. November 22 Entwürfe eingereicht worden. Eine Jury hat dann eine erste Vorauswahl getroffen. Jetzt sind neun Entwürfe in der Endrunde. Bis zum 19. Dezember läuft die Abstimmung. Die Stadt Plauen präsentiert den Siegerentwurf dann am 21. Dezember auf der Bühne des Weihnachtsmarktes.

(Bild: Plauener Glühweintasse 2022)