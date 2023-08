Plauener Citymanagement: Übergangsbüro eröffnet in der Innenstadt

In der Plauener Innenstadt gibt es ab heute eine neue Anlaufstelle für Bürger, Händler, Dienstleister und Gastronomen. Um 10 Uhr eröffnet das Übergangsbüro des Citymanagements in der Klosterstraße 1. Dort könnt ihr euch mit Fragen und Ideen hinwenden. Ziel ist es, zusammen mit allen Akteuren eine zukunftsfähige Stadt zu erarbeiten, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Das City-Büro hat dienstags von 10 bis 13 Uhr, donnerstags von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Im Herbst soll das City-Büro dann wie ursprünglich geplant in die Oheim-Passage in Plauen einziehen.

Die Citymanagerin Britt Sünderhauf könnt ihr per Mail ( city@plauen.de ) oder telefonisch (0151 46239648) kontaktieren.