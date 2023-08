Plauener Citymanagement: Junges Büro vermeldet erste Erfolge

Die Hofer fragen sich angesichts zahlreicher Leerstände in der Innenstadt immer wieder, was das Citymanagement eigentlich so macht. Plauen hat auch ein Citymanagement und das ist in einem Büro in der Innenstadt direkt erreichbar. Seit zwei Wochen hat das nun geöffnet und vermeldet erste Erfolge und gute Gespräche. Bereits zur Eröffnung des Citymanagement Büros gabs positive Rückmeldungen, gute Ideen und konkrete Anfragen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Plauen. Erste sichtbare Erfolge hats auch schon gegeben: Zwei Geschäfte in der Marktstraße haben neue Markisen bekommen, bezahlt über einen Verfügungsfonds. Am Thema Leerstand wird mit Hochdruck gearbeitet, es gibt bei der Cityagentur schon erste konkrete Interessenten. Um das Citymanagement kümmert sich in Plauen übrigens Britt Sünderhauf.