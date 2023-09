Plauener Citymanagement: Büro zieht in die Oheim-Passage um

Seit Mitte August haben Bürger, Händler, Dienstleister und Gastronomen eine neue Anlaufstelle in der Plauener Innenstadt. Das Citymanagement hat in der Klosterstraße 1 sein Büro eingerichtet – allerdings nur übergangsweise. Jetzt zieht Citymanagerin Brit Sünderhauf nochmal um. Und zwar in das eigentliche Büro in der Oheim-Passage. Heute findet die Sprechzeit nochmal in der Klosterstraße statt. Ab dem 05. Oktober geht’s dann in den neuen Räumlichkeiten weiter. Die Öffnungszeiten bleiben gleich: Das Plauener City-Büro hat dienstags von 10 bis 13 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Es gibt auch schon Pläne für erste Veranstaltungen und Workshops im neuen Büro mit den Akteuren der Innenstadt.