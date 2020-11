Plauener Bürgertasse 2021: Noch bis zum 14. Dezember wählen

Weihnachten 2020 ist vieles anders als gewohnt – allem voran: Weihnachtsmärkte gibt es heuer nicht. Hoffentlich ist das aber eine einmalige Ausnahme und kommendes Jahr können wir wieder ohne Sorge Glühwein an der Bude trinken – in Plauen dann aus der Bürgertasse. Ob das alles so kommt, wissen wir jetzt noch nicht. Das Design der Bürgertasse 2021 können die Plauener jetzt aber zumindest schon aussuchen. Diese Woche ist die Frist abgelaufen, bis zu der jeder einen Entwurf einsenden konnte. 19 Vorschläge sind eingegangen. Welche davon die Bürgertasse im kommenden Jahr zieren wird, könnt ihr auf Abstimmkarten auswählen, die an verschiedenen Stellen in Plauen ausliegen werden – oder auch online. Den Link gibt’s hier. Die Wahl endet am 14. Dezember.

Bild: Bürgertassen-Design 2018