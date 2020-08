Plauen: Zwei PKW stoßen frontal zusammen

Gestern Nachmittag hat es in der Nähe von Plauen schwer gekracht. Ein PKW-Fahrer ist dabei in der Hofer Landstraße Richtung Plauen unterwegs gewesen. Kurz nach einer Kurve ist er auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem 80-jährigen PKW-Fahrer zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurden beide PKW in den Straßengraben geschleudert. Der Fahrer, der auf die Gegenfahrbahn geraten ist, hat sich schwer verletzt. der ältere Herr dagegen nur leicht. Bei dem Unfall ist ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden.