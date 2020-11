Plauen: Zwei Einbrüche in einer Straße

Gleich zweimal wurde in der Hans-Sachs-Straße in Plauen in den vergangenen Tagen eingebrochen. Zum einen haben Unbekannte eine Firma durchsucht und Bargeld und Mobiltelefone mitgenommen. Dabei ist geschätzt ein niedriger vierstelliger Stehlschaden entstanden. In der gleichen Straße sind Unbekannte außerdem ins Vereinsheim des VfB Plauen eingebrochen. Auch die Vereinskneipe wurde angegriffen. Bei dem Einbruch ist ein Schaden von rund 5600 Euro entstanden. Die Polizei geht davon aus, dass für beide Taten die gleichen Täter verantwortlich sein könnten und sucht deshalb Zeugen, die von Sonntag bis Montag etwas Verdächtiges in der Straße entdeckt haben.

(Symbolbild)