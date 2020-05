Plauen zieht Bilanz: Städtische Baustellen laufen weitgehend nach Plan

In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens hat Corona für Verzögerungen gesorgt. Auf den Baustellen läuft aber weitgehend alles nach Plan. Die Gebäude- und Anlagenverwaltung in Plauen zieht eine positive Bilanz. Auf allen städtischen Baustellen gelten besondere Hygieneregeln. Personal- und Lieferengpässe gibt es kaum.

Nur im Tiefbau herrscht am Schlosshang und an der Bleichstraße momentan Stillstand. In Plauen tauchen ja öfter mal Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg auf. Weil sich der Kampmittelbeseitigungsdienst zurzeit nur um Notfälle kümmern kann, müssen Baustellen im Verdachtsfall eine Pause einlegen. Die Stadtverwaltung rechnet mit einer Fortsetzung kommende Woche, heißt es aus dem Rathaus.

(Symbolbild)