Plauen: Zentrum für Spitze und Stickerei soll 2022 öffnen

Das geplante Deutsche Zentrum für Spitze und Stickerei soll ab 2022 internationale Gäste ins vogtländische Plauen locken. Als bundesweit einmaliges Museum zu diesem Thema solle es in der oberen Liga auf dem europäischen Markt mitspielen, sagte Martin Salesch, der Direktor.

Für rund 7,3 Millionen Euro plant Plauen im historischen Weisbachschen Haus in der Nähe des Stadtzentrums die Eröffnung nun Mitte 2022, so die Stadtverwaltung. Das Spitzenzentrum soll als Außenstelle des Vogtlandmuseums auf 2000 Quadratmetern die Textilindustrie der Region beleuchten, so Salesch. Vor allem in der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts habe diese weltweit eine führende Rolle eingenommen. Laut Projektleiterin Jana Eichler befinden sich die Baukosten bisher im Rahmen des vorgegebenen Budgets. 5,8 Millionen Euro Fördermittel erhält Plauen für das Spitzenzentrum aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Den Rest der Kosten trägt die Stadt selbst.

