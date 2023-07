Plauen: Wieder Schlägerei und mysteriöse Verletzungen

In dieser Woche hat es in der Plauener Innenstadt erneut eine Schlägerei gegeben. Ein Mann hatte am Schlossberg von seinem Fenster aus für Ruhe sorgen wollen. Ein 30-jähriger Slowake war daraufhin durchs Fenster gestiegen und hatte ihn mehrfach ins Gesicht geboxt. Zuvor war er in einer Bar schon mit einem Billardschläger auf einen jungen Mann losgegangen.

Anders liegt der Fall bei einem 39-Jährigen, den die Polizei gestern Nachmittag (DO) mit Verletzungen am Oberkörper in der Martin-Luther-Straße in Plauen aufgefunden hat. Der Mann war erst nicht ansprechbar. Wegen der unklaren Lage, hatte die Polizei einen Großeinsatz gestartet. Bei den Ermittlungen vor Ort kam jedoch heraus, dass keine weitere Personen beteiligt waren und der 39-Jährige sich die Verletzungen selbst zugefügt haben muss. Das hat er dann auch selbst so gesagt. Jetzt laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen.