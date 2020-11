Plauen: Weihnachtsstimmung ohne Weihnachtsmarkt

Weihnachten wird anders als wir es kennen. Das ist in Corona-Zeiten nunmal so. Um das beste daraus zu machen, hat sich die Stadt Plauen etwas überlegt.

Für einen kleinen Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit sorgt die Wirtschaftsförderung. Ab heute (5.) bis zum 23. November können Besucher in der Innenstadt nämlich Buchstaben oder Silben finden, die am Ende ein Lösungswort ergeben. Damit können die Finder dann an einem Preisrätsel teilnehmen und das: bis zu fünf mal. Gewinnen können die Teilnehmer Geld. Mit dem Rätsel wolle man beispielsweise die vielen Angebote in der Stadt zeigen. Mehr Infos zur Teilnahme bekommt ihr hier.