Plauen: Weihnachtsmarkt-Alternative mit 20 Buden startet heute

Am Sonntag ist bereits der erste Advent. Spätestens dann starten normalerweise die Weihnachtsmärkte in der Region. Nicht 2020. Wegen Corona sind so gut wie alle Vorweihnachtsveranstaltungen und Märkte abgesagt. Weil sich die Lage für die Händler und Schausteller dadurch aber noch weiter verschlimmert, wollen und dürfen sie mancherorts trotzdem ihre Buden aufbauen. So auch in Plauen. Bislang haben sich 20 Budenbesitzer bei der Stadt gemeldet und eine Sondernutzungserlaubnis bekommen – sie werden teilweise schon ab heute im Stadtgebiet verteilt zu finden sein. Viele der Buden bieten Essen und Getränke an, es gibt aber auch Textilien und als Attraktion eine Kinderautobahn. Die Öffnungszeiten bestimmen die Händler selbst. Außerdem gibt es bei dieser Weihnachtsmarkt-Alternative auch die Bürgertasse 2020 zu kaufen. Wo ihr welche Händler findet, seht ihr hier:

Voraussichtliche Übersicht Händler, Stand 23.11.:

• Süßwaren auf dem Postplatz (26.11. – 22.12.)

• Ausschank auf der Rathausstraße vorm Barrique (24.11. – 06.01.)

• Textilien auf dem Postplatz vorm Landratsamt (24.11. – 31.12.)

• Raumtextilien vor McDonalds (27.11. – 23.12.)

• Kinderautobahn auf dem Klostermarkt (1. – 22.12.)

• Imbiss mit Ausschank am Gleisdreieck (1. – 23.12.)

• Ausschank auf dem Altmarkt (1. -23.12.)

• Süßwaren auf dem Altmarkt (1. – 23.12.)

• Backwaren auf der Herrenstraße (1. – 23.12.)

• Backwaren auf dem Klostermarkt (1. -23.12.)

• Holzofenbrot auf dem Postplatz (1. – 22.12.)

• Holzkunst auf dem Postplatz (ab 1.12.)

• Süßwaren auf der Rathausstraße (1. – 23.12.)

• Ausschank auf dem Altmarkt (27.11. – 22.12.)

• Lose und Glühwein auf dem Klostermarkt vor TUI (27.11. – 19.12.)

• Oliveria auf dem Postplatz (26.11. – 31.12.)

• Genussspezialitäten auf der Herrenstraße (01.12.. – 23.12.)

• Ausschank und Imbiss auf der Neundorfer Straße/Bella Donna (30.11. – 23.12.)

• Ausschank vorm Hotel Alexandra (Nov./Dez.)

• Ausschank vor der Zweibar auf dem Altmarkt (Nov./Dez.)

(Änderungen möglich)