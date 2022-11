Plauen: Weihnachtsbäume für Alt- und Klostermarkt werden aufgestellt

Zur weihnachtlichen Stimmung gehören auch Weihnachtsbäume in den Innenstädten. In Plauen soll auch je ein Weihnachtsbaum auf dem Alt- und dem Klostermarkt stehen. Heute wird der Baum für den Altmarkt gefällt und danach aufgestellt. Morgen folgt der Baum für den Klostermarkt.

In Hof hat unterdessen der Aufbau des Weihnachtsmarktes in der Altstadt begonnen.