Plauen: Vogtlandmuseum erweitert Dauerausstellung

Das Vogtlandmuseum in Plauen erweitert seine Dauerausstellung mit einem Raum der Vögte. Wie der Fachdirektor der Einrichtung, Martin Salesch, mitteilt, sollen mit dem zusätzlichen Angebot anhand von historischen Belegen, wie Urkunden, Landkarten und anderen Objekten aus der Entstehungszeit des Vogtlandes. neue Einblicke in die Hintergründe und Geschichte des Vogtlandes gegeben werden. Am Freitag (21.08.) wird die neue Räumlichkeit coronabedingt im kleinen Kreis eröffnet. Ab Samstag kann sich dann jeder selbst ein Bild machen und ein Stück Zeitgeschichte erkunden. Dazu ist das Vogtlandmuseum zu den üblichen Öffnungszeiten – dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen täglich von 11 bis 17 Uhr – geöffnet. Das Vogtlandmuseum im Herzen der Spitzenstadt Plauen ist das zentrale Regionalmuseum des sächsischen Vogtlandes.

(Symbolbild)