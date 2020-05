Plauen: Vogtlandkonservatorium ‚Clara Wieck‘ startet wieder

Während Bayern einen vorsichtigeren Weg geht, gibt es in Sachsen heute weitere Lockerungen: Musikschulen dürfen wieder öffnen – damit beginnt auch am Vogtland-Konservatorium „Clara Wieck“ wieder der Unterricht. Allerdings ist nur Einzel- und Gruppenunterricht bis maximal vier Schüler erlaubt und das mit hohen Hygieneauflagen. Größere Gruppen, Ensembles, Chöre, Musiktheorie und die Angebote der Musikalischen Früherziehung sind weiterhin verboten. Die Gebühren für den ausgefallenen Unterricht gibt es am Schuljahresende zurück.