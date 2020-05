Plauen: Vogelschießen abgesagt

Großeinsatz der Feuerwehr in Plauen. Heute Vormittag sind die Kräfte zu einem Einsatz mit biologischen und chemischen Gefahrstoffen (…)

Großeinsatz in Plauen: Flasche mit Salzsäure kaputt gegangen

In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens hat Corona für Verzögerungen gesorgt. Auf den Baustellen läuft aber weitgehend alles nach (…)

Verbot von rechter Demo: Plauener Verein begrüßt Entscheidung des Vogtlandkreises

Auch in diesem Jahr ist am 1. Mai wieder die rechtsextreme Kleinstpartei Der dritte Weg in Plauen auf die Straße gegangen. Einen (…)