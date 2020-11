Plauen: Unbekannte wollen Briefkasten sprengen

In Plauen haben Unbekannte am Montag Nachmittag versucht, einen Briefkasten im Ortsteil Chrieschwitz zu sprengen. An dem Briefkasten ist kein Schaden entstanden – der Innenraum wurde lediglich verrußt. In der Nähe wurde jedoch ein Böller gefunden, der nicht in Deutschland zugelassen ist. Er wiederum ist noch nicht gezündet gewesen. Jetzt hat die Polizei ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetzt eingeleitet. Zeugen, die am Montag Nachmittag etwas in der Karl-Friedrich-Schinkel-Straße gesehen haben, sollen sich bei der Polizei in Plauen melden.