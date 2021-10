Plauen: Unbekannte sprengen Fahrkarten-Automat

Normalerweise holen wir uns aus dem Fahrkarten-Automaten Tickets für Bus oder Bahn. In Plauen hatten es Unbekannte wohl auf das Geld abgesehen, das wir dafür bezahlen. In der Nacht auf Dienstag haben sie einen Automaten an der Haltestelle Hauptfriedhof mit Feuerwerkskörpern gesprengt. Am Fahrkarten-Automaten ist ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden. Zeugen haben gegen Mitternacht mehrere dumpfe Schläge gehört. Wer mehr zu dem Vorfall sagen kann, soll sich bei der Kriminalpolizei Zwickau melden.

Telefon: 0375 428 4480