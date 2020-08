Plauen: Uli Hoeneß löst Versprechen ein

Schmackhafte Post von Uli Hoeneß hat jetzt der Plauener FC Bayern-Fanclub „Spitzenstädter“ erhalten. Mit einer großzügigen Lieferung von Grillwürstchen aus der Produktion seiner Firma hat sich der Ex-Präsident des FC Bayern München für ein Dankeschön-Paket mit vogtländischen Produkten revanchiert, das ihm die Plauener 2019 machten, als er sein Amt als Präsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters aufgab. Hoeneß hatte damals versprochen, das diesjährige Sommerfest der Spitzenstädter mit einer Würstchenlieferung zu unterstützen. Die am Samstag übrig gebliebenen Würste will Vereinschef Heinz Joachim Zeitz zur Eröffnung des eigenen Vereinsheims auf den Grill legen – der entsprechende Pachtvertrag soll in der kommenden Woche unterzeichnet werden.

© Heinz Joachim Zeitz - Präsident des Offiziellen FC Bayern München- Fanclubs "SPITZENstädter" Plauen

