Plauen: Überfall auf Tankstelle

Angestellte in Tankstellen arbeiten öfter mal alleine – vor allem am Sonntag Abend. So alleine dann einer Gruppe maskierter Räuber gegenüberzustehen muss sich unfassbar hilflos und beängstigend anfühlen. Das ist gestern Abend in Plauen passiert. Drei vermummte Unbekannte sind gegen 21 Uhr 30 in der Hammerstraße in die dortige Aral-Tankstelle und haben die Verkäuferin mit einem Messer und einem Elektroschocker bedroht. Dann haben sie eine unbekannte Menge an Bargeld aus der Kasse genommen und sind getürmt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls. Jeder, der gestern am späten Abend in der Nähe der Hammerstraße verdächtige Personen gesehen hat, soll sich bitte bei der Kripo in Zwickau melden.