Plauen: Turnhalle der Grundschule ‚Am Wartberg‘ wird jetzt innen saniert

In Plauen werden ab heute die letzten Papiersammelbehälter an öffentlichen Standplätzen entfernt. Laut Stadtverwaltung, soll das (…)

Night of light: Gebäude erstrahlen heute in rot

Ab heute ist in Bayern – trotz Corona – wieder mehr möglich. So können zum Beispiel Hochzeiten, Geburtstage, (…)

Der Brand eines Gartenhauses in einer Rehauer Kleingartenanlage hat am frühen Sonntagmorgen Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr und (…)

Helmbrechts: Vereine dürfen sich freuen

So viele Menschen in der Region sind in ihrer Freizeit in Vereinen aktiv und das sehr leidenschaftlich. Während der vergangenen Monate (…)