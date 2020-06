Plauen: Turmhaus der Handwerkerhöfe vor der Einweihung

Für die Mitglieder des Plauener Unikat-Vereins geht in der Elsteraue ein Stück ihres Traums in Erfüllung: Wie die „Hexen“ mitteilen, steht heute (Dienstag, 09.6.) die offizielle Einweihung des Turmhauses der Handwerkerhöfe an. In die Räume sollen zwei Werkstätten kommen. Geplant sind eine Siebdruck- und eine Kerzenwerkstatt. Dank finanzieller Unterstützung aus dem Pegasus-Programm und mit Hilfe des Denkmalschutzes und einer Plauener Firma ist es gelungen, die Wände im Turmhaus so wie ursprünglich zu gestalten. Im vergangenen Jahr hatte es im Turmhaus noch einen Baustopp gegeben, weil das Geld fehlte.