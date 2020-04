Plauen: Thomas Philipps kommt

Während viele Geschäfte nach wie vor geschlossen haben, will der Sonderpostenmarkt „Thomas Philipps“ am 4. Mai an der Morgenbergstraße in Plauen einen neuen Standort eröffnen. Das berichtet die Freie Presse. Die Verkaufsfläche auf dem Gelände des früheren B1-Baumarktes betrage etwa 2.400 Quadratmeter, hinzu kämen rund 1.000 Quadratmeter Außenverkaufsfläche. Seit der Eröffnung des Toom-Baumarktes am Plauen-Park und der damit verbundenen Schließung des B1 vor genau zwei Jahren stand die Fläche im Ortsteil Haselbrunn leer. Einkaufswagen mit Firmenaufschrift und ein frischer Fassadenanstrich in den Farben Rot und Weiß künden derzeit schon vom neuen Mieter. Philipps-Märkte existieren in der Euroherz-Region zum Beispiel bereits in Adorf, Zeulenroda und Hof. Gegründet wurde die GmbH 1986 Jahren in Bissendorf nahe Osnabrück – verkauft wird deutschlandweit in 260 Filialen.