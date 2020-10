Plauen: Tankstellenüberfall in der Pausaer Straße

Zwei unbekannte, maskierte Männer haben am Abend in Plauen die Tankstelle in der Pausaer Straße überfallen. Unter Vorhalten eines Messers forderten sie die Verkäuferin auf, das Bargeld herauszugeben. Einer der Täter versuchte gewaltsam, die geschlossene Kasse zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Die 56-jährige Verkäuferin täuschte den Beiden geistesgegenwärtig vor, die Polizei sei bereits alarmiert und würde in Kürze eintreffen. Daraufhin flüchteten die Täter ohne Beute aus der Tankstelle stadteinwärts. Sie werden als zwei Männer südländischen Typs beschrieben, waren 1 Meter 70 bis 1 Meter 75 groß und hatten schwarzes Haar. Beide waren mit einem grünen Parka bekleidet und hatten Mund und Nase mit schwarzen Tüchern verdeckt. Sie sollen mit arabischen Akzent gesprochen haben. Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0375 4284480 entgegen.