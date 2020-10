Gerade in der Corona-Zeit haben viele Städter ihre Parks wieder für sich entdeckt. Die Plauener dürfen sich in diesen Tagen aber von ihrem derzeitigen Stadtpark verabschieden – die Stadt hat einiges mit ihm vor. Schon seit zwei Jahren laufen die Planungen für eine Umgestaltung. Heute um 17 Uhr lädt sie in die Johanniskirche zu einer Bürgerveranstaltung. Dort will die Stadt präsentieren, wie sich der Park verändern soll. Anmelden braucht ihr euch für die Veranstaltung nicht.