Plauen: Stadtführungen für Erstsemester

Für das Studium müssen viele junge Menschen ihre Heimat verlassen. Das heißt auch, sie kennen sich in ihrem Studienort noch gar nicht aus. In Plauen bieten die Mitarbeitenden der Tourist-Info ab heute deshalb Begrüßungsrundgänge an. In drei Durchgängen erfahren die 120 Erstsemester der Staatlichen Studien von zwei Stadtführern alles, was sie über die Spitzenstadt wissen müssen. Die Termine heute, morgen und am Mittwoch.

Montag (4.10.) ab 15.15 Uhr (ab Bastion)

Dienstag (5.10.) ab 13.30 Uhr (ab Bastion)

Mittwoch (6.10.) ab 15.15 Uhr (ab Bastion)