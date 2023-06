Am nächsten Wochenende also vom 16 bis 18. Juni feiert die Stadt Plauen ihr Spitzenfest. Dazu gibt’s auch wieder den Verkauf des Spitzenfestabzeichens. Das ist dieses Jahr in zarten Pastelltönen gehalten. Von den Spitzenfestabzeichen gibt es nur 500 Stück. Ihr könnt es euch für 7,50 Euro in der Tourist-Info in Plauen, im Spitzenmuseum oder dem Vogtlandmuseum holen.