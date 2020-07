Plauen: Schwerer Raub in Spielothek

Die Kripo Plauen sucht Zeugen zu einem Raubüberfall. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Überfall gestern Abend in einer Spielothek an der Eugen-Fritsch-Straße in Plauen. Gegen 22 Uhr 50 betrat ein maskierter Mann die Spielothek und sprühte Reizgas in Richtung einer 61-jährigen Angestellten. Er erbeutete Bargeld aus der Kasse und flüchtete anschließend in Richtung Rähnisstraße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Wie viel Bargeld der unbekannte Täter entwendet hat, kann noch nicht genau beziffert werden – es handelt sich vermutlich um einen niedrigen vierstelligen Betrag. Der maskierte Mann wird wie folgt beschrieben: – circa 1,80 Meter groß, schlank – kurze dunkle Haare – während der Tat trug er eine weiße Maske, ein Basecap, eine schwarze Jacke, dunkle Jeans sowie schwarze Schuhe mit Streifen auf der Seite. Zeugen, die den Unbekannten vor dem Überfall oder während seiner Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefon-Nummer 0375 428 4480 bei der Kriminalpolizei zu melden.