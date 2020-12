Plauen: Schulkinder ab Montag zur Notbetreuung anmelden

Nicht nur in Stadt und Landkreis Hof sind ab Montag die Schulen dicht, auch in ganz Sachsen und damit auch im Vogtland. Das hatte Ministerpräsident Michael Kretschmer zumindest angekündigt, beschlossen und damit offiziell wird es voraussichtlich erst heute. Das stellt die Eltern aber vor das große Problem, dass sie bei ihrem Arbeitgeber keine Bestätigung mehr einholen können, die es ihnen erlaubt, für ihre Kinder eine Notbetreuung in Anspruch zu nehmen – zum Beispiel, weil sie kein Homeoffice machen können. Die Stadt Plauen hat deshlab vorsorglich ein entsprechendes Formular auf seine Website hochgeladen. Das sollen sich betroffene Eltern heute noch von ihrem Arbeitgeber ausfüllen lassen. Den Link zum Antrag findet ihr hier.