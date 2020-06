Plauen: Sanierung des Roten Turms hat begonnen

Die Sanierung des Roten Turms auf dem Campus der Staatlichen Studienakademie Plauen hat begonnen. Das teilte der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement mit. Der Rote Turm ist Bestandteil der historischen Stadtmauer, die den Campus der Studienakademie umgibt. Besonders die stark verwitterten Mauerwerksbereiche sollen saniert werden, Fenster repariert oder in Anlehnung an Originalfenster ersetzt werden. Auch das Dach wird im Hinblick auf eventuelle Schäden begutachtet. Die Sanierung soll in etwa vier Monaten abgeschlossen sein. Der Freistaat Sachsen hat hierfür 300.000 Euro bereitgestellt. Der rote Turm gehört zu den ältesten Bauwerken Plauens. Er wird auf die Zeit um 1425 datiert, als Heinrich X. gegen die Hussiten kämpfte.