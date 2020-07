Plauen: Sanierung der Außenanlagen der Grundschule Neundorf

Noch ein Tag morgen, dann haben die Schülerinnen und Schüler in Sachsen dieses außergewöhnliche Schuljahr geschafft: Während für die also die freie Zeit beginnt, laufen die Arbeiten an der Grundschule im Plauener Ortsteil Neundorf aut Hochtouren. Der Außenbereich soll bis Herbst saniert sein. Geplant sind neue Spiel- und Sportflächen. DenSchulgarten nutzen Hort und Schule künftig gemeinsam. Deshalb gibt es neue Beete, einen Sandkasten und eine Schaukel. Insgesamt kosten die Maßnahmen 660.000 Euro – knapp 400.000 Euro davon übernimmt der Freistaat Sachsen.