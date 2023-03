Plauen: Polizei sucht 15-jährige Nadine K

Gute Nachrichten zum Start in den Tag: Der 15-Jährige, der seit Dienstag in Münchberg vermisste wurde, ist wieder aufgetaucht. Er war (…)

Schwerer Raub in Plauen: Polizei schnappt Tatverdächtigen

Die Polizei hat am Wochenende in Plauen einen Mann festgenommen, der zuvor in einer Tankstelle randaliert, mehrere Menschen bedroht hat (…)