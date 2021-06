Plauen-Oberlosa: Erschließungsarbeiten für Gewerbegebiet starten

Das Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa stößt an seine Kapazitätsgrenzen. Damit sich neue Firmen ansiedeln können, muss eine Erweiterung her. Ende Juni geht es mit den Erschließungsmaßnahmen los. Um die Anwohner nicht zu sehr mit den Bauarbeiten zu belasten, starten die Arbeiten an der B92, also an der Kreuzung zum künftigen Industrie- und Gewerbegebiet. Dann können die weiteren Arbeiten nämlich über diese Kreuzung erfolgen, und die Baufahrzeuge rollen nicht durch den Ort. Das Landesamt für Archäologie Dresden ist dabei, wenn der Oberboden der B92 abgetragen wird. Das vermutet, dass dort noch Reste von keltischen Grabanlagen zu finden sind. Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen. Zwischen dem 2. August und dem 30. November soll die B92 voll gesperrt werden.

Weitere Bauabschnitte werden aktuell vorbereitet oder ausgeschrieben. Sie sind heute auch Thema bei der Sitzung des Vergabeausschusses.