Plauen – Oberlosa: Baustart des Industrie- und Gewerbegebietes

Wo Wirtschaft wachsen soll wird Platz benötigt. So auch in Plauen – Oberlosa. Hier beginnt der Bau des Industrie- und Gewerbegebietes. In der kommenden Woche startet die Erschließung mit dem Bau eines dreiarmigen Knotenpunktes an der B92. Aus diesem Grund wird die Bundesstraße zwischen der Anschlussstelle Plauen Süd bis zur Otto-Erbert-Straße in Oberlosa ab dem 2. August voll gesperrt. Im Juni wurde bereits damit begonnen, den Oberboden im Bereich der neuen Kreuzung abzutragen. Weil man in diesem Bereich Reste von keltischen Grabanlagen vermutet hatte, hat das Landesamt für Archäologie Dresden die Baumaßnahmen begleitet. Bisher wurde nichts gefunden. Die Erschließung wird rund 15 Millionen Euro kosten und soll 2022 abgeschlossen sein.