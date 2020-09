Plauen: Oberdorfer löst Wette ein

Noch in diesem Herbst, voraussichtlich Ende Oktober/Anfang November, soll in Plauen mit der Bepflanzung der Schlossterrassen begonnen werden. Das hat Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer jetzt angekündigt. Dann will er auch seine 2018 verlorene Elvis-Wette einlösen. Die Initiative Plauen hatte den OB damals anlässlich des Elvis-Musicals im Parktheater herausgefordert und gewettet, dass es Oberdorfer nicht schafft, 100 Elvis-Doubles auf den Altmarkt zu locken. Und tatsächlich kamen nur 45 Doubles und Oberdorfer verlor die Wette. Seine „Strafe“: Arbeitseinsätze an den Schlossterrassen.