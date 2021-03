Plauen: Neues Impfzentrum gegen hohe Inzidenzen

Mehr Impfungen in kürzerer Zeit – das ist ab heute in Plauen möglich. Das neue und damit zweite Impfzentrum der Stadt in der Europaratstraße, hat seine Arbeit aufgenommen. Gemeinsam mit Bürgermeistern aus der Umgebung, hatte sich Plauens Sozialbürgermeister Steffen Zenner bereits Anfang Januar für ein zusätzliches Impfzentrum stark gemacht. Die Eröffnung soll auch dazu beitragen, die hohen Inzidenzwerte im Vogtlandkreis unter Kontrolle zu bekommen. Wie Gesundheitsministerin Petra Köpping anlässlich der Eröffnung mitteilt, wird der Bund mittels einer gesonderten Regelung für das Impfen in Hotspots Voraussetzungen schaffen, die eine Impfung ohne Priorisierung möglich machen. Außerdem sollen Impfbusse und weitere Impfteams zum Einsatz kommen. Das Impfzentrum ist innerhalb einer Woche gebaut worden – die Immobilie hat die Stadt kostenfrei zur Verfügung gestellt. Als erstes sollen überwiegend Senioren*innen des Vogtlandes geimpft werden, die älter als 80 Jahre alt sind und denen es persönlich nicht möglich war, einen Termin im Impfzentrum Eich zu organisieren. Dies geschieht im Rahmen eines Erprobungsmodells.