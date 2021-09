Plauen: Neuer Oberbürgermeister wird ins Amt eingeführt

Nach rund 21 Jahren hat die Stadt Plauen ab heute einen neuen Oberbürgermeister. Ralf Oberdorfer hatte gestern seinen letzten Arbeitstag und wird jetzt durch Steffen Zenner von der CDU abgelöst. Am Nachmittag findet neben einer Sondersitzung des Stadtrats auch eine Andacht in der Versöhnungskirche Chrieschwitzer Hang statt. Die Stadtverwaltung bleibt ab 12.30 Uhr deshalb geschlossen, genauso wie das Briefwahlbüro im Bürgerbüro Plauen. Die Briefwahlanträge sollen Besucher einfach in den Briefkasten werfen.