Plauen: Neue Elsterbrücke wird für 13 Millionen Euro saniert

Die Neue Elsterbrücke am Eingang zur Plauener Innenstadt soll ab dem Jahr 2022 für 13 Millionen Euro komplett neu gebaut werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung gibt es Probleme mit dem Spannstahl, der in der Brücke verbaut ist. Dieser könnte reißen – Fachleute sprechen von Spannungs-Riss-Korrosion. Die Standsicherheit sei auf Dauer nicht mehr gewährleistet. Die Brückenbauarbeiten erfolgen in zwei Schritten. Die insgesamt 30 Monate dauernden Arbeiten sollen unter Vollsperrung erfolgen – die Straßenbahn soll weiterfahren. Als nächsten Schritt will die Stadt jetzt ein Konzept zur Verkehrsführung während der Vollsperrung erarbeiten.