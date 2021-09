Plauen: Mutmaßliche Raubserie aufgeklärt

In letzter Zeit hat es in Plauen eine Diebstahl-Serie gegeben. In mehreren Fällen sind Seniorinnen auf offener Straße überfallen worden. Der Täter hat den Damen die Handtasche entrissen. Jetzt hat die Polizei einen mutmaßlichen Räuber geschnappt. Der 35-Jährige sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Augenzeugen hatten beobachtet, wie der Mann am vergangenen Freitag einer Seniorin in der Gottschaldstraße den Geldbeutel entrissen hatte. Mitarbeiter des Ordnungsdienstes hatten den Mann bei seiner Flucht gestoppt. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen hat die Polizei Beweismittel und Spuren sichergestellt. Die Ermittler prüfen derzeit Zusammenhänge mit weiteren Raubstraftaten in Plauen.